В Мариуполе оккупанты установили БК возле школ и жилых домов — советник мэра

10 июля, 18:30
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Российская военная техника в Мариуполе (Фото:Маріуполь Спротив / Telegram)

Российская военная техника в Мариуполе (Фото:Маріуполь Спротив / Telegram)

Российские оккупанты начали размещать свои БК у школ и многоэтажек в Мариуполе, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

По словам местных, по меньшей мере два подобных состава были расположены в городе. Один район бульвара Шевченко и проспекта Металлургов. Туда два дня подряд россияне завозят грузовиками БК. Было начислено не менее 12 автомобилей.

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Второй такой состав находится в районе одной из школ Приморского района.

«Такая тактика новая и раньше оккупантами не применялась. Перемещение БК непосредственно из промзоны Мариуполя», — пишет Андрющенко.

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Вероятно, таким способом оккупанты пытаются максимально обезопасить склады от поражений «хлопком».

7 июля Центр нацсопротивления сообщил, что оккупационная администрация временно захваченного Мариуполя разработала план «эвакуации» из города.

Из-за действий россиян, которые разбомбили жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя, в городе погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах на окраинах города.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Военные преступления РФ Война России против Украины

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