Оккупанты начали операцию по усилению режима в Мариуполе, есть задержанные — советник мэра
Оккупанты увеличили количество патрулей в Мариуполе (Фото:Андрющенко Time/Telegram)
Российские оккупанты начали операцию по усилению режима в захваченном Мариуполе.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, по городу резко возросло количество патрулей в составе комендатуры, российских военных и полиции оккупантов.
Также на улицах Мариуполя установлены мобильные блокпосты, оккупанты проводят массовые проверки документов у мужчин.
Источник украинской власти в городе отмечают, что оккупанты одновременно преследуют комплекс целей:
- борьба с общественными недовольствами и социальными бунтами путем создания атмосферы страха;
- выявление и принудительная мобилизация жителей Донецка и других городов, оккупированных до 2022 года, массово ищущих убежища в Мариуполе и районе;
- приучение мариупольцев к мысли о неотвратимости мобилизации, старт которой, согласно поручению главы «ДНР» Пушилина, должен начаться в начале октября;
- усиление контрпартизанских мер.
Также есть информация о первых арестах. Также оккупанты установили и задержали автора видео бунта жителей Мариуполя на Левобережье.
Активисты движения сопротивления в Мариуполе креативно протестуют против российской оккупации — изображают украинскую букву Ї в разных уголках города.
Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Россия все больше использует жителей захваченных территорий в Луганской и Донецкой областях для войны против Украины на фоне больших потерь.
Военная разведка утверждала, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военных для войны в Украине.
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