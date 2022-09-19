Оккупанты начали операцию по усилению режима в Мариуполе, есть задержанные — советник мэра 19 сентября, 12:57 Оккупанты увеличили количество патрулей в Мариуполе (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Российские оккупанты начали операцию по усилению режима в захваченном Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, по городу резко возросло количество патрулей в составе комендатуры, российских военных и полиции оккупантов.

Видео дня

Также на улицах Мариуполя установлены мобильные блокпосты, оккупанты проводят массовые проверки документов у мужчин.

Источник украинской власти в городе отмечают, что оккупанты одновременно преследуют комплекс целей:

борьба с общественными недовольствами и социальными бунтами путем создания атмосферы страха;

выявление и принудительная мобилизация жителей Донецка и других городов, оккупированных до 2022 года, массово ищущих убежища в Мариуполе и районе;

приучение мариупольцев к мысли о неотвратимости мобилизации, старт которой, согласно поручению главы « ДНР» Пушилина, должен начаться в начале октября;

ДНР» Пушилина, должен начаться в начале октября; усиление контрпартизанских мер.

Также есть информация о первых арестах. Также оккупанты установили и задержали автора видео бунта жителей Мариуполя на Левобережье.

Активисты движения сопротивления в Мариуполе креативно протестуют против российской оккупации — изображают украинскую букву Ї в разных уголках города.



Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Россия все больше использует жителей захваченных территорий в Луганской и Донецкой областях для войны против Украины на фоне больших потерь.

Военная разведка утверждала, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военных для войны в Украине.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.