Чтобы скрыть следы своих преступлений. В Мариуполе оккупанты уничтожают поврежденные обстрелами дома — видео 13 ноября, 03:34 Оккупанты уничтожают дом в Мариуполе (Фото:Маріупольська міська рада via Telegram)

В оккупированном Мариуполе россияне уничтожают жилые дома.

Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

В сообщении также опубликовано видео уничтожение поврежденных обстрелами домов по ул. Куприна, 63 и 65.

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«Так рашисты уничтожают следы своих преступлений. А с ними наши квартиры, воспоминания, прошлую жизнь… Конечно, можно разобрать все до фундамента, но нельзя стереть нашу память. Мы помним о нашем уютном украинском Мариуполе и знаем, кто его беспощадно уничтожал. россияне будут отвечать за свои поступки!» — подчеркнули в горсовете Мариуполя.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе оккупанты сносят дома, жителям дают один день, чтобы забрать вещи. Новых помещений жителям этих домов не дают.

8 ноября сообщалось, что российские оккупанты в захваченном Мариуполе уничтожили мурал Милана, созданный в честь девочки, потерявшей мать в результате обстрела города боевиками в 2015 году. Сама девочка пережила несколько операций, врачи ампутировали ей ногу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Мариуполе могли погибнуть десятки тысяч человек, однако количество жертв агрессии РФ в городе будет установлено после его деоккупации.

