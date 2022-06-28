В Мариуполе оккупанты строят военную базу, обещая местным жилье — советник мэра 28 июня, 18:41 Город Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе россияне начали строительство. Местным обещают новое жилье, а на самом деле готовят военно-строительный комплекс.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он уточнил, что оккупанты продолжают обманывать мирное население.

«Оккупанты бесконечно анонсируют „большое строительство“ в районе рынка Азовский. Каждый день по 10 раз. Однако, в частных беседах сами строители рассказывали, что объект будет исключительно военного назначения», — написал Андрющенко.

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Советник мэра добавил, что новый баннер на заборе, который должен скрыть от глаз мариупольцев правду, говорит правды больше за кого-то.

«Военно-строительный комплекс. Черным по белому. Однако, людям в городе продолжают рассказывать о восстановлении жилья», — написал советник мэра.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Оккупанты начали сносить разрушенные ими же многоэтажки без разбора завалов, а людей выселять.

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