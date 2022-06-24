В Мариуполе российские военные строят фортификационные сооружения под видом жилых домов — мэр
В Мариуполе оккупанты строят фортификационные сооружения (Фото:t.me/mariupolrada)
В Мариуполе оккупанты строят фортификационные постройки под видом жилых домов, заявил мэр города Вадим Бойченко.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram.
«Без лишнего разглашения оккупанты начали строить якобы жилые дома. Работы идут в северо-западной части почти на границе территории города. То есть именно по ориентировочному направлению контрнаступления ВСУ», — заявил он.
По его словам, есть информация от мариупольцев, что за этими новыми сооружениями оккупанты сразу вырывают окопы и размещают технику.
«А людей не выпускают из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями», — сказал мэр.
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