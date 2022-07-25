В Мариуполе оккупанты строят для местных жителей бетонные «курятники» — советник мэра 25 июля, 23:31 Новые «дома» для жителей Мариуполя (Фото:Скриншот видео Петр Андрющенко / Telegram)

В Мариуполе для людей, лишившихся жилья, российские оккупанты строят бетонные «курятники» — со щелями и без возможности проложить централизованное отопление.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он также отметил, что оккупанты не разгоняют очередную пропаганду по этому вопросу.

«Мариуполь. В Приморском районе оккупанты строят сборные бетонные курятники под видом многоэтажек. Что не типично — почти молча. Без пафоса, пропаганды и всего этого. Но, если посмотреть, на то как — становится понятно почему. Бетонные коробки ставят друг на друга на … бетонные кирпичи без скрепления между собой… Щели с руку… И одна клетка на одну семью… Всего 266 квартир, или на 600−700 человек… Соответственно, в условно нормальное новое жилье расселят коллаборантов, а в бетонный карточный дом — простолюдинов. Вся настоящая забота своими глазами», — заявил Андрющенко.

Видео дня

Он также добавил, что в Мариуполе не будет отопления.

«Кстати, становится ясно, что никакого отопления даже попытки не будет. Все строительство тянут не только к фортификациям, но и в ближайшую точку Мариупольского района, где есть газ и электричество. Здесь и заканчивается газоснабжение, постоянно обещанное, и которое невозможно восстановить. Итак, мариупольцы, эвакуируйтесь пока вас не расселили в эти опасные бетонные камеры. Зима — близко», — добавил Андрющенко.

25 июля Андрющенко в эфире Радио НВ рассказал, что сопротивление российской оккупации усиливается, в том числе из-за неспособности вражеских сил обеспечить какой-либо порядок в городе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.