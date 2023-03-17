В Мариуполе оккупанты паркуют ЗРК Бук посреди гражданской застройки — видео 17 марта, 10:34 Оккупанты установили ЗРК Бук посреди гражданской застройки Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном Мариуполе российские военные установили зенитно-ракетный комплекс Бук прямо посреди улицы.



Соответствующее видео опубликовал у себя в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Русня паркует системы ПВО Бук прямо посреди гражданской застройки. Почему нет? Один жилой дом уже сожгли обломками, видимо понравилось. Затем версия о баллонах, кранах, самолетах — все по плану», — написал Андющенко.

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13 марта в Мариуполе прогремели три взрыва. В результате российские военные подняли в воздух авиацию.

11 марта горсовет Мариуполя сообщал, что в городе зафиксировали два попадания, предположительно, по местонахождению оккупантов.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для ВСУ.