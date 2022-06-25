По наводке попов РПЦ. В Мариуполе оккупанты сожгли книги из библиотеки храма Петра Могилы — советник мэра 25 июня, 19:08 Цей матеріал також доступний українською В библиотеке хранилось несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Оккупационные власти Мариуполя при содействии Русской православной церкви изъяли и сожгли всю большую библиотеку храма Петра Могилы.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«После визита московских агентов ФСБ в рясах стало известно, что в Храме ПЦУ Петра Могилы, по наводке и при содействии попов РПЦ в Мариуполе, была изъята и сожжена во дворе храма вся обширная библиотека, собранная волонтерами и благотворителями», — написал Анрющенко.

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По его словам, библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда.

Советник мэра рассказал, что храм Петра Могилы, который построили при поддержке горожан, внесен в Книгу рекордов Гиннесса Украины за самую большую петриковскую роспись.

Кроме того, по данным Андрющенко, сейчас оккупанты готовятся снести церковь или переформатировать храм по канонам РПЦ.

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