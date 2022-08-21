В Мариуполе оккупанты сносят разрушенные дома, в уцелевшие заселяют российских строителей — видео 21 августа, 11:28 Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты сносят разрушенные дома. Новое жилье мариупольцам только обещают.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Снос домов по ул. Солнечная и бул. Шевченко продолжается. Людям, проживавшим в этих домах, оккупанты предлагают обещания вместо жилья. В то же время российских строителей начали размещать в уцелевших квартирах при содействии коллаборантов — глав ОСМД. Типичное поведение оккупантов – украинцам лживую надежду, своим – имущество украинцев», — написал Андрущенко.

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Вчера, 20 августа, в Мариуполе произошло покушение на коллаборанта Константина Иващенко, которого российские оккупанты назначили «мэром» временно захваченного города. Он выжил.

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