Не драмтеатром единым. Россияне сносят исторические здания в центре Мариуполя

25 декабря, 18:40
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В Мариуполе россияне сносят исторические здания (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

В Мариуполе россияне сносят исторические здания (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Во временно оккупированном Мариуполе после сноса драмтеатра, в котором убили сотни гражданских, россияне продолжают сносить дома, имеющие историческое значение.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, в центре города россияне активно сносят дома, в том числе исторические. В частности, они хотят уничтожить Дом с часами в Мариуполе, где находилась студия известного украинского художника-монументалиста Виктора Арнаутова.

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«Все, абсолютно все, что составляет историческую ценность, превращают в пепел», — отметил Андрющенко.

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Авиабомбу на драмтеатр в Мариуполе российские оккупанты сбросили 16 марта. В это время в здании прятались сотни людей. По разным данным, погибли от 300 до 600 мариупольцев.

Предварительно, из-за действий россиян, разбомбивших жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя и создавших там гуманитарную катастрофу, в городе погибли по меньшей мере 25 тысяч человек. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах в окрестностях города.

https://www.youtube.com/embed/WKGDI05vu18
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Мариуполь Здания Снос домов историческое наследие Война России против Украины

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