Российские оккупанты сносят в Мариуполе исторические дома — советник мэра

1 декабря, 11:25
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Дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты сносят в Мариуполе исторические дома, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

«На историческом центре Мариуполя оккупанты ставят крест», — написал он в Telegram.

По его словам, речь идет об одноэтажных домах частной застройки.

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«Среди этих домов есть так называемые „купеческие дома“, которые хранят настоящую историю Мариуполя», — написал он.

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Андрющенко заявил, что в прошлом году в этих домах мариупольский проект реставрировал двери, «предоставив не только дверям, а целому кварталу новую жизнь».

Также во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют снести почти старую часть Левобережного района возле металлургического комбината Азовсталь.

https://www.youtube.com/watch?v=jkfpCPQQMlw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Снос домов Война России против Украины

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