Оккупанты сносят дома в исторической части Мариуполя — видео

27 ноября, 17:07
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Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе россияне начали сносить дома в историческом центре, чтобы скрыть последствия своих бомбардировок.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Гражданские оккупанты добрались до исторического центра Мариуполя, пр. Мира, 85 — снос дома. Очередное сокрытие последствий бомбардировки российскими самолетами. Так история Мариуполя времен после Второй мировой превращается в мусор», — написал он.

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По его словам, сейчас Мариуполь превращен в город, который уже по фото и видео не узнают местные.

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«Город, который остался жив только в мариупольцах, но абсолютно мертвым в архитектуре и реальности», — добавил Андрющенко.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Мариуполь Снос домов Война России против Украины

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