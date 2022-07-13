«HIMARS не дает покоя». В Мариуполе оккупанты сбили собственный беспилотник и распространяют сплетни о «сбитой точке У» — советник мэра 13 июля, 12:20 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе оккупанты сбили собственный беспилотник, заявил советник мэра Петр Андрющенко.

«На участке между Левобережным районом и Калиновкой ночью оккупанты сбили собственный беспилотник», — написал он в Telegram.

По его словам, российские военные распространяют сплетни о «сбитой точке У».

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«HIMARS не дает покоя даже там, где оккупанты считают глубокий тыл. И это абсолютно справедливое опасение», — отметил он.

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