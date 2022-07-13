«HIMARS не дает покоя». В Мариуполе оккупанты сбили собственный беспилотник и распространяют сплетни о «сбитой точке У» — советник мэра
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мариуполе оккупанты сбили собственный беспилотник, заявил советник мэра Петр Андрющенко.
«На участке между Левобережным районом и Калиновкой ночью оккупанты сбили собственный беспилотник», — написал он в Telegram.
По его словам, российские военные распространяют сплетни о «сбитой точке У».
«HIMARS не дает покоя даже там, где оккупанты считают глубокий тыл. И это абсолютно справедливое опасение», — отметил он.
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