«Устроили криминальные разборки». Оккупанты пытаются вывезти металлопродукцию из Мариуполя в Россию — горсовет

18 августа, 11:21
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариупольский горсовет заявил, что российские оккупанты пытаются вывезти металлопродукцию из Мариуполя в РФ.

По информации ведомства, это уже приводит к «внутренним разборкам».

По словам заместителя городского головы Сергея Орлова, оккупанты предпринимают попытку запустить порт, потому что там осталось много металлопродукции.

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"Они уже по 2-3 тысячи тонн вывозили. Устраивали даже криминальные разборки за этот металл. Потому что это большие деньги», - сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=sjFbURp8N_g
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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