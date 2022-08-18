«Устроили криминальные разборки». Оккупанты пытаются вывезти металлопродукцию из Мариуполя в Россию — горсовет 18 августа, 11:21 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариупольский горсовет заявил, что российские оккупанты пытаются вывезти металлопродукцию из Мариуполя в РФ.

По информации ведомства, это уже приводит к «внутренним разборкам».

По словам заместителя городского головы Сергея Орлова, оккупанты предпринимают попытку запустить порт, потому что там осталось много металлопродукции.

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"Они уже по 2-3 тысячи тонн вывозили. Устраивали даже криминальные разборки за этот металл. Потому что это большие деньги», - сказал он.

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