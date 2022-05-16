В Мариуполе оккупанты пытаются возобновить работу порта для вывоза украденного — советник мэра 16 мая, 15:43 Цей матеріал також доступний українською Под прикрытием эвакуации гражданских из Мариуполя российские оккупанты усиливают свои позиции, заявил советник мэра города (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Российские оккупанты пытаются возобновить работу порта в уничтоженном Мариуполе, чтобы вывозить награбленное и наладить логистику для своих войск.

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Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Оккупанты снова пытаются возобновить работу, потому что других путей для вывоза украденного металла, обеспечения минимальной логистики для российских военных не найдено», — подчеркнул он.

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Как сообщает Андрющенко, к 16 мая почти закончили разминирование территории порта и начали поднимать со дна моря затопленные корабли.

«Вчера был поднят со дна Старых ворот затопленный катер пограничников. Но пока затопленная „Меотида“ с нашим флагом гордо держит вход в Новые ворота, которые являются основными для возобновления работы морских перевозок», — написал советник мэра Мариуполя.

Андрющенко также сообщил, что «очистить порт от затопленных кораблей» оккупанты хотят до 25 мая.



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