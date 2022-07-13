«Оккупанты пытаются вербовать людей». В Мариуполе началась очередная волна скрытой мобилизации — советник мэра
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мариуполе началась очередная волна скрытой мобилизации, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.
По его словам, оккупанты пытаются вербовать людей через массовое предложение работы «пожарными инспекторами».
«Набирают людей в возрасте исключительно от 25 до 30 лет, без опыта работы. Наши люди ради проверки обратились по поводу „трудоустройства“. Сообщают, что в случае согласия будут направлены в г. Донецк на „тренировку и обучение“ на пару месяцев, поскольку опыта нет», — написал он в Telegram.
Андрющенко призвал мариупольцев избегать любого трудоустройства, предусматривающего форму и присягу террористической организации «ДНР».
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