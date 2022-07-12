В Мариуполе оккупанты проводят перезахоронение в братскую могилу — советник мэра

12 июля, 19:10
На одном из мариупольских кладбищ около 3000 свежих могил (Фото:@alexdalsbaek / Twitter)

На одном из мариупольских кладбищ около 3000 свежих могил (Фото:@alexdalsbaek / Twitter)

Во вторник, 12 июля, оккупационные власти Мариуполя начала эксгумацию первого массового захоронения в районе кладбища Некрополь.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, эксгумация проходит там, где были похоронены люди с идентификацией украинской властью и медиками. Ее проводит Следственный комитет.

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«Если присутствуют близкие и родные, то им обещают отдельную могилу на Старо-Крымском кладбище. Однако, только после издевательства в морге на Метро и в очереди за гробом. У кого близких нет или они не присутствуют — прямой путь в братскую могилу в Старом Крыму. Без идентификации, без отдельной могилы, без намека на человечность», — заявил Андрющенко.

По данным городского совета Мариуполя, в Старом Крыму может быть похоронено более 15 тысяч горожан. Значительный рост захоронений советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко объясняет тем, что оккупанты начали разбирать завалы многоэтажных домов, которые повредила и разрушила российская армия.

https://www.youtube.com/watch?v=2hbCa-rCzIc
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Братская могила Война России против Украины

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