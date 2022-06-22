«Каждое неосторожное слово — риск». В Мариуполе оккупанты раздают жителям российские сим-карты, разговоры прослушивают — советник мэра 22 июня, 13:17 Цей матеріал також доступний українською Дом в Мариуполе после обстрела (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе оккупанты раздают жителям российские сим-карты, а разговоры прослушивают.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, мобильная связь остается большой проблемой.

«Формально, оккупанты раздают карточки "феникса". Фактически - люди приближенные к местным коллабанам продают по 450 грн. Сволочь пользуется желанием людей выйти на связь с родными», - написал он.

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Андрющенко призвал жителей не забывать, что оккупанты прослушивают все в Мариуполе.

«Каждая ваша беседа – открытая книга. Каждое неосторожное слово – риск для человека в Мариуполе. Не подвергайте близких опасности», — сказал он.

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