«Каждое неосторожное слово — риск». В Мариуполе оккупанты раздают жителям российские сим-карты, разговоры прослушивают — советник мэра
Дом в Мариуполе после обстрела (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мариуполе оккупанты раздают жителям российские сим-карты, а разговоры прослушивают.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, мобильная связь остается большой проблемой.
«Формально, оккупанты раздают карточки "феникса". Фактически - люди приближенные к местным коллабанам продают по 450 грн. Сволочь пользуется желанием людей выйти на связь с родными», - написал он.
Андрющенко призвал жителей не забывать, что оккупанты прослушивают все в Мариуполе.
«Каждая ваша беседа – открытая книга. Каждое неосторожное слово – риск для человека в Мариуполе. Не подвергайте близких опасности», — сказал он.
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