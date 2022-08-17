«Схема развязывает руки для наживы». В Мариуполе оккупанты решили «легализовать» украденные автомобили — горсовет 17 августа, 10:53 Оккупанты решили «легализовать» украденные у мариупольцев автомобили (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты решили «легализовать» украденные автомобили.

В ведомстве заявили, что теперь в городе разрешено поставить «на особый учет» машины, на которые потеряны, отсутствуют или украдены регистрационные документы.

«Таким образом оккупанты, коллаборанты и их прихвостни теперь могут присвоить, а на самом деле просто украсть, себе любой автомобиль уехавших мариупольцев», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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В горсовете добавили, что подобная схема развязывает руки для наживы.

«Бонусы почувствуют те, кто в доле», — заявили в ведомстве.

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