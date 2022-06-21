В Мариуполе двое оккупантов подорвались на мине

21 июня, 23:35
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Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе два российских военных оккупанта погибли от взрыва. Они проводили разминирование территории завода Азовсталь.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Сегодня саперы России вместе с военными проводили разминирование территории завода Азовсталь в районе доменных цехов. Итог — минус два оккупанта пошли петь вместе с Кобзоном. Взрыв слышало полгорода», — сообщил он.

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Андрющенко отметил, что оккупанты собственных военных называют энергетиками.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Мины Разминирование Азовсталь Война России против Украины

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