В Мариуполе двое оккупантов подорвались на мине 21 июня, 23:35 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе два российских военных оккупанта погибли от взрыва. Они проводили разминирование территории завода Азовсталь.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Сегодня саперы России вместе с военными проводили разминирование территории завода Азовсталь в районе доменных цехов. Итог — минус два оккупанта пошли петь вместе с Кобзоном. Взрыв слышало полгорода», — сообщил он.

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Андрющенко отметил, что оккупанты собственных военных называют энергетиками.

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