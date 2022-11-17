В Мариуполе оккупанты планируют снести часть района возле Азовстали

17 ноября, 21:02
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Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют снести почти всю старую часть Левобережного района возле металлургического комбината Азовсталь.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он уточнил, что речь идет о Левобережном районе Мариуполя.

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«Оккупанты собираются снести полностью почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к Азовстали», — написал Андрющенко.

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Для наглядности он очертил на гугл-картах красным кварталы, точно идущие под полный снос, оранжевым — те, по которым окончательное решение не принято. По словам Андрющенко, взрослому человеку в нормальной физической форме понадобится не менее 25−30 минут, чтобы обойти обозначенные участки в среднем темпе. В прогулочном — до 50 минут.

«А теперь вспомните свою прогулку по любому городу такой продолжительности. Так вы легко оцените масштабы разрушений и масштабы попытки скрыть следы собственных преступлений», — отметил советник городского головы.

15 ноября глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что войска РФ готовятся к битве за Мариуполь. Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Азовсталь Война России против Украины

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