В Мариуполе оккупанты планируют «национализировать» имущество украинцев — советник мэра

29 апреля, 12:24
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Мариуполь, 25 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, 25 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты проводят перепись недвижимого имущества украинцев. Сейчас собирают информацию об уцелевших квартирах и их владельцах.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«На этом этапе они пытаются привлечь и получить информацию от глав ОСМД. С учетом доступа к бумажным реестрам БТИ все это выглядит не только как инвентаризация, но больше как сбор данных по позиции и местонахождению владельцев», — пишет Андрющенко.

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Андрющенко добавил, что вчера, 28 апреля, глава террористической ДНР Денис Пушилин заявил о намерении в мае начать работу порта.

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«Это в очередной раз подтверждает информацию о намерении „национализации“ имущества Украины в Россию и ее сателлиты», — подчеркнул советник мэра.

Напомним, что в четверг, 29 апреля, в Мариуполе российские оккупанты выдали первое «свидетельство о рождении» за последний месяц.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Мариуполь Военные преступления РФ Война России против Украины

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