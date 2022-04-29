В Мариуполе оккупанты планируют «национализировать» имущество украинцев — советник мэра 29 апреля, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, 25 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты проводят перепись недвижимого имущества украинцев. Сейчас собирают информацию об уцелевших квартирах и их владельцах.

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Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



«На этом этапе они пытаются привлечь и получить информацию от глав ОСМД. С учетом доступа к бумажным реестрам БТИ все это выглядит не только как инвентаризация, но больше как сбор данных по позиции и местонахождению владельцев», — пишет Андрющенко.

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Андрющенко добавил, что вчера, 28 апреля, глава террористической ДНР Денис Пушилин заявил о намерении в мае начать работу порта.

«Это в очередной раз подтверждает информацию о намерении „национализации“ имущества Украины в Россию и ее сателлиты», — подчеркнул советник мэра.

Напомним, что в четверг, 29 апреля, в Мариуполе российские оккупанты выдали первое «свидетельство о рождении» за последний месяц.

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