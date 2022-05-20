Полуразрушенное здание, где нет света и воды. В Мариуполе оккупанты открыли «детский центр» — Денисова

20 мая, 02:28
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В Мариуполе оккупанты открыли «детский центр» в полуразрушенном здании, где нет света и воды (Фото:Людмила Денисова via Facebook)

В Мариуполе оккупанты открыли «детский центр» в полуразрушенном здании, где нет света и воды (Фото:Людмила Денисова via Facebook)

В помещении полуразрушенного здания детского сада № 104 в Мариуполе оккупанты открыли «детский центр».

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Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

«В разбомбленном детском учреждении нет света и воды, а еду готовят на огне во дворе. Для создания "картинки" для вражеской пропаганды, захватчики пренебрегают элементарными правилами безопасности детей и их базовыми потребностями», — отмечает Денисова.

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Также, по словам омбудсмена, детей в заведении планируют учить по русскоязычному учебнику самопровозглашенного псевдогосударственного образования в ОРДО Азбука Донбасса, где есть стихи с такими строками как "Донбасс — русская земля" и "родина наша россия".

Денисова подчеркнула, что такие действия оккупантов создают непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, чем нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, а также не обеспечивают право ребенка на образование, направленное на воспитание уважения к культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, что предусмотрено Конвенцией ООН о правах ребенка.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/543902850424325
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мариуполь Детский сад Дети Война России против Украины

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