«Люди не выдерживают». В Мариуполе оккупанты открыли большой морг из-за сверхвысокой смертности — горсовет 20 октября, 23:18 Мариуполь, 25 сентября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики открыли большой морг. В городе сверхвысокая смертность.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

В ведомстве также уточнили, что морг площадью около 7 тысяч квадратных метров.

«Оккупанты открыли в Мариуполе огромный морг. В городе сверхвысокое количество смертей. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в больницы и восстановления нормальной жизни, оккупанты построили морг площадью около 7 тыс. кв. метров», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что это вызвано повышенной смертностью среди населения.

В частности, у людей после вражеских обстрелов обострились хронические болезни, в частности горожане жалуются на проблемы с сердцем.

«Люди просто не выдерживают», — добавили в горсовете.