В Мариуполе оккупанты не позволяют хоронить тела погибших защитников — Андрющенко 19 октября, 17:00 Город Мариуполь под российской оккупацией, 24 сентября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе оккупанты не разрешают родственникам хоронить погибших украинских защитников. Тела до сих пор лежат на улицах под открытым небом.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в комментарии Суспільне.

Он также подчеркнул, что это фактически единственные тела погибших в городе, которые до сих пор остаются на улицах.

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«Фактически, это единственные тела погибших в городе до сих пор остаются на улицах, правда, по большей части в мертвых микрорайонах города. Но. Даже родственникам погибших, приезжавших в Мариуполь не дали разрешения на захоронение. Не скрываясь оккупанты говорят, что это „в назидание и устрашение“. Март, апрель, май — месяцы гибели. Что с телами наших Героев можете представить», — Андрющенко.

Как рассказал Андрющенко, родственники пятерых погибших ездили в оккупированный город, чтобы организовать захоронение, но им оккупанты не позволили этого сделать.

«Мы в горсовете пытались это организовать дистанционно: нашли людей и придумали, как передать деньги, но ничего не получилось», — добавил он.

По его информации, таких погибших около 20. Большинство тел павших защитников Мариуполя остаются под завалами в Левобережном районе вблизи Азовстали и парка Радуга.