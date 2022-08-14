Оккупанты завезли в Мариуполь российских рабочих и не платят им зарплаты — горсовет 14 августа, 05:56 В Мариуполь привезли из Санкт-Петербурга каменщиков, отделочников, электромонтажников (Фото:t.me/mariupolrada)

Во временно оккупированный Мариуполь захватчики привозят рабочих из России. Но потом не платят им зарплаты.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.



«Оккупанты привозят на работы на оккупированные территории рабочих из России. Обещают высокие зарплаты, но по факту бросают на деньги. Местных жителей эти работы не берут», — говорится в сообщении.

Видео дня

В горсовете отметили, что в Мариуполь привезли из Санкт-Петербурга каменщиков, отделочников, электромонтажников. Им обещали зарплаты вдвое больше, чем за аналогичную работу в российских городах.

"Но уже появляются первые видеообращения от привезенных работников оккупированных городов о том, что их просто "кинули". Они работают без контрактов, а теперь им еще не выплачивают заработную плату», — заявили в горсовете.



В то же время у большинства мариупольцев нет работы, а тем, кому удалось устроиться, денег тоже не платят.

Как сообщалось в Мариуполе началась забастовка работников коммунальных служб.

Мариуполь находится во временной российской оккупации с середины мая, когда защитники города покинули территорию завода Азовсталь.

Оборона города продолжалась более 80 дней.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, задержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше Донецкую область. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ сохранить свои жизни.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев из Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться до тех пор, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.

В то же время часть пленных украинских бойцов была впоследствии зверски убита российскими захватчиками, несмотря на все гарантии.

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