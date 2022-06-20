«Поведение, как с мусором». Российские оккупанты начали «медленную эксгумацию» тел погибших жителей Мариуполя — советник мэра 20 июня, 10:50 Цей матеріал також доступний українською Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты начали «медленную эксгумацию» тел погибших жителей города, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Андрющенко заявил, что оккупанты выкапывают трупы, грузят на тракторы и свозят в «морг на Метро».

«Регистрация ведется исключительно при участии близких. Из-за жары из морга сразу до погребения в братских могилах. Не всегда с установкой номеров», — написал он.

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По его словам, «обращение с погибшими, как со мусором» стало нормой для россиян.



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