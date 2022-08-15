В Мариуполе россияне начали строить фортификационные сооружения — советник мэра 15 августа, 18:19 В 300−400 метрах от сооружений оккупанты обещают построить «новый микрорайон» вместо разрушенных россиянами домов (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo)

Российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе строят фортификационные сооружения. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Вместе же жилым кварталом Минобороны России в направлении Мангуша начало активное развитие фортификационных сооружений», — говорится в сообщении.

Андрющенко уточнил, что, по данным его источника, в 300−400 метрах от сооружений оккупанты обещают построить «новый микрорайон» вместо разрушенных россиянами домов. Советник мэра убежден, что таким образом оккупанты создают живой щит из местных жителей.

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«Мариупольцы — обратите внимание, кто будет заселяться в новые дома. Никакого подвала или бомбоубежища в пешей доступности», — предупредил он.

Ранее горсовет города сообщал, что в Мариуполь захватчики привозят рабочих из России, но потом не платят им зарплаты. Также по данным Андрющенко, в Мариуполе оккупанты начали процесс «приватизации» коммерческой недвижимости и проводят «инвентаризацию» нежилых помещений.

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