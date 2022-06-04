Все вывозят на свалку. В Мариуполе оккупанты начали сносить дома без разбора завалов, под которыми могут быть люди — советник мэра 4 июня, 11:43 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты сносят дома без разбора завалов (Фото:Скриншот Андрющенко Time via Telegram)

В Мариуполе российские захватчики начали сносить дома без разбора завалов. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

«Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома по пр. Единства 56−60 при усиленной охране с привлечением „государственных волонтеров“ снесены», — написал Андрющенко.

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Он отметил, что россияне таким образом уничтожают доказательства своих преступлений. Новые данные о телах погибших невозможно получить, так как после сноса все вывозится на свалку Левобережного района.

«Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне», — подытожил Андрющенко.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.



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