В Мариуполе российские оккупанты начали «мобилизовывать» жителей — горсовет

27 сентября, 14:33
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Временно оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Временно оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе оккупанты начали «мобилизовывать» людей, сообщила пресс-служба горсовета в Telegram.

В ведомстве заявили, что мариупольцам поступают сообщения с просьбой «явиться в военкомат».

Горсовет добавил, что решение оккупанты обосновывают тем, что Мариуполь «будет входить в состав» РФ согласно «результатам» псевдореферендума.

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«Скрытая мобилизация продолжались в городе давно. Мариупольцам приходили смс, где предлагали жителям работать в так называемой государственной военизированной службе», — заявили в горсовете.

В ведомстве добавили, что после фейкового «референдума» жителей будут мобилизовать открыто.

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«Ведь ключевое, что нужно россиянам — новое пушечное мясо, чтобы прикрыть свои позиции, которые они сдают из-за контрнаступления ВСУ», — говорится в сообщении.

Горсовет призвал мариупольцев выезжать из города и не рисковать собой ради оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=OOcs6dcJI58
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Мобилизация Война России против Украины

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