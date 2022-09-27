В Мариуполе российские оккупанты начали «мобилизовывать» жителей — горсовет 27 сентября, 14:33 Временно оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе оккупанты начали «мобилизовывать» людей, сообщила пресс-служба горсовета в Telegram.

В ведомстве заявили, что мариупольцам поступают сообщения с просьбой «явиться в военкомат».

Горсовет добавил, что решение оккупанты обосновывают тем, что Мариуполь «будет входить в состав» РФ согласно «результатам» псевдореферендума.

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«Скрытая мобилизация продолжались в городе давно. Мариупольцам приходили смс, где предлагали жителям работать в так называемой государственной военизированной службе», — заявили в горсовете.

В ведомстве добавили, что после фейкового «референдума» жителей будут мобилизовать открыто.

«Ведь ключевое, что нужно россиянам — новое пушечное мясо, чтобы прикрыть свои позиции, которые они сдают из-за контрнаступления ВСУ», — говорится в сообщении.

Горсовет призвал мариупольцев выезжать из города и не рисковать собой ради оккупантов.