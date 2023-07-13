Ищут тех, кто помогает ВСУ. В Мариуполе оккупанты начали массовые рейды

13 июля, 17:03
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Оккупанты (Фото:Минобороны России/Телеграм)

Оккупанты (Фото:Минобороны России/Телеграм)

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты усилили поиск проукраинских жителей. Они ищут украинцев, которые помогают ВСУ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия и осуществляют масштабные обыски в жилых домах и квартирах местных жителей, проверяют личные документы и мобильные устройства.

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Россияне делают это для того, чтобы запугать местное население и выявить тех, кто поддерживает и помогает Силам обороны Украины.

25 июня Центр национального сопротивления сообщал, что в Мариуполе россияне проверяют подростков на причастность к партизанскому движению.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Донецкая область Мариуполь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Война России против Украины Временно оккупированные территории

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