Ищут тех, кто помогает ВСУ. В Мариуполе оккупанты начали массовые рейды 13 июля, 17:03 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Телеграм)

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты усилили поиск проукраинских жителей. Они ищут украинцев, которые помогают ВСУ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия и осуществляют масштабные обыски в жилых домах и квартирах местных жителей, проверяют личные документы и мобильные устройства.

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Россияне делают это для того, чтобы запугать местное население и выявить тех, кто поддерживает и помогает Силам обороны Украины.

25 июня Центр национального сопротивления сообщал, что в Мариуполе россияне проверяют подростков на причастность к партизанскому движению.