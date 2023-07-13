Ищут тех, кто помогает ВСУ. В Мариуполе оккупанты начали массовые рейды
Оккупанты (Фото:Минобороны России/Телеграм)
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты усилили поиск проукраинских жителей. Они ищут украинцев, которые помогают ВСУ.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
В Генштабе отметили, что российские оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия и осуществляют масштабные обыски в жилых домах и квартирах местных жителей, проверяют личные документы и мобильные устройства.
Россияне делают это для того, чтобы запугать местное население и выявить тех, кто поддерживает и помогает Силам обороны Украины.
25 июня Центр национального сопротивления сообщал, что в Мариуполе россияне проверяют подростков на причастность к партизанскому движению.