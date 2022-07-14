Оккупанты замедляют эвакуацию. В Мариуполе очередь на получение пропуска на выезд достигает нескольких недель — советник мэра 14 июля, 11:40 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе очередь на получение пропуска на выезд в сторону Запорожья достигает нескольких недель, оккупанты искусственно замедляют эвакуацию, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты в очередной раз ужесточили контроль. Теперь въезд в город со стороны Запорожья разрешают только по пропуску, выданному на территории Донецкой области.

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"Это означает повторные допросы ФСБ при предоставлении пропуска даже при наличии «фильтрации», — написал он в Telegram.

Андрющенко добавил, что очередь на получение пропуска на выезд в сторону Запорожья, которая выдается в райотделах «полиции» оккупантов, достигает нескольких недель, что искусственно замедляет эвакуационные процессы.

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