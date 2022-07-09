В Мариуполе оккупанты и коллаборанты крадут уцелевшие автомобили — разведка

9 июля, 14:16
Разрушенный оккупантами Мариуполь (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Разрушенный оккупантами Мариуполь (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе увеличивается количество краж уцелевших частных автомобилей.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

Отмечено, что кражи происходят как с открытых площадок или стоянок, так и из закрытых гаражных кооперативов. При этом стоимость машины не имеет значения: исчезают и машины представительского класса, и дешевые модели.

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«Машины исчезают не только днем, но и ночью — во время комендантского часа. К тому же грабители часто используют эвакуаторы. Это дает понимание, что грабежом занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты», — говорится в сообщении.

По данным разведки, официально заявление о похищении можно подать в «военную комендатуру» Мариуполя. Однако на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили нужно самостоятельно.

«Нередко владельцы похищенных автомобилей находят их у боевиков так называемой „милиции ДНР“. В таком случае угнанные машины объявляются „собственностью ДНР“ и любые дальнейшие действия не только бессмысленны, но и опасны», — добавляют в разведке.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мариуполь Разведка Автоугон Война России против Украины

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