В Мариуполе оккупанты хотят «национализировать» брошенные машины мирных жителей до 1 июля — советник мэра 3 июня, 20:24 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты Мариуполя намерены «национализировать» брошенные частные автомобили, если до 1 июля не обнаружатся их владельцы.



Об этом в Telegram сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь, кладбище брошенных автомобилей. Оккупанты сообщают, что если до 1 июля не появятся владельцы — автомобили будут « национализированы», — сообщил он.

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Как сообщает Андрющенко, в городе « резко появились „решалы“ под брендом „Z-волонтеров“, которые за деньги эвакуируют машины из города».

«Типичный win-win от оккупантов. Или приедут владельцы из Украины, и будет мобилизационно-рабочий резерв. Или пополнится парк автомобилей армии так называемой „днр“. Или заработают деньги люди, приближенные к донецким оккупационным властям. Единственный кто в минусе — мариупольцы», — сообщил он.

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