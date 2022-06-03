В Мариуполе оккупанты хотят «национализировать» брошенные машины мирных жителей до 1 июля — советник мэра

3 июня, 20:24
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Российский оккупант в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты Мариуполя намерены «национализировать» брошенные частные автомобили, если до 1 июля не обнаружатся их владельцы.

Об этом в Telegram сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Мариуполь, кладбище брошенных автомобилей. Оккупанты сообщают, что если до 1 июля не появятся владельцы — автомобили будут «национализированы», — сообщил он.
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Как сообщает Андрющенко, в городе «резко появились „решалы“ под брендом „Z-волонтеров“, которые за деньги эвакуируют машины из города».
«Типичный win-win от оккупантов. Или приедут владельцы из Украины, и будет мобилизационно-рабочий резерв. Или пополнится парк автомобилей армии так называемой „днр“. Или заработают деньги люди, приближенные к донецким оккупационным властям. Единственный кто в минусе — мариупольцы», — сообщил он.
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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Мариуполь Оккупант Война России против Украины

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