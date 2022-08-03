Хотят установить памятник Невскому. В Мариуполе оккупанты демонтируют мемориал памяти военным, которые погибли, защищая Украину

3 августа, 13:25
В Мариуполе оккупанты демонтируют мемориал памяти украинским военным (Фото:t.me/mariupolrada)

В Мариуполе оккупанты демонтируют мемориал памяти украинским военным (Фото:t.me/mariupolrada)

В Мариуполе оккупанты демонтируют мемориал памяти военнослужащим, которые погибли, защищая Украину.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет в Telegram.

«Прямо сейчас в Мариуполе оккупанты демонтируют мемориал памяти военнослужащим из числа мариупольцев, которые погибли, защищая Украину», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что это и без того циничный и жалкий поступок, но оккупанты и их пособники пошли еще дальше — они назвали памятный мемориал «фонтаном».

Горсовет заявил, что сами оккупанты говорят, что на месте мемориала «хотят установить памятник Александру Невскому на коне».

«Почему именно ему — неизвестно, ведь этот персонаж никакого отношения к Мариуполю не имеет», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=-sExvRqAXts&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Мемориал Война России против Украины

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