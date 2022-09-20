В Мариуполе оккупанты арестовали подростков, которые спели гимн Украины в центре города

20 сентября, 18:01
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Подростки пели гимн Украины 14 сентября на площади Свободы в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Подростки пели гимн Украины 14 сентября на площади Свободы в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе войска РФ арестовали группу подростков, которые спели гимн Украины в центре украинского города.

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

Он уточнил, что подростков нашли из-за доносов местных жителей. Андрющенко пишет: не будет никакого прощения тому, кто содействует оккупанту.

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«А мальчики и девочки — Вы настоящие. Настоящие молодцы. Мы все понимаем, как и кто заставил вас оправдывать свой поступок на камеру. Мы мысленно и сердцем с вами. Вы — настоящие», — добавил советник мэра.

Подростки пели гимн Украины 14 сентября на площади Свободы в Мариуполе на глазах у российских оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/iGbNpVMrCM4
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Войска РФ

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