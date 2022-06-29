В Мариуполе оккупанты с 1 июля начнут снос домов — советник мэра

29 июня, 11:30
Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С пятницы, 1 июля оккупанты начнут снос домов в Мариуполе, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, из-за возмущения людей коллаборанты прибегают к новым выдумкам, в частности, о «маневренном жилищном фонде», которого в Мариуполе нет.

«Фактически это значит — вас выселят на улицу, вытаскивайте вещи и идите куда хотите. Главное — звучит красиво», — написал он в Telegram.

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Андрющенко заявил, что такая же ситуация с компенсацией за жилье и ремонтом, а в так называемых «районных администрациях» оккупантов уже в голос говорят, что частный сектор восстанавливается сам.

«О многоэтажках до сих пор раздаются обещания, даже несмотря на официальные возражения донецкой „власти“. Большинство мариупольцев из-за дождей начали самостоятельное восстановление крыш зданий. Собираются подъездами, сдают в ломбарды ценные вещи за бесценок, на деньги покупают материалы и восстанавливают крыши», — написал он.

https://www.youtube.com/embed/VoM6wP2IUXg

По его словам, ломбарды контролируются коллаборантами, продолжающими наживаться на горе горожан.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Дом Война России против Украины

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