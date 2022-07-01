Более 100 погибших. В Мариуполе обнаружили новую братскую могилу 1 июля, 11:13 В Мариуполе обнаружили новую братскую могилу (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

В оккупированном российскими террористическими войсками Мариуполе под завалами на улице Киевской обнаружили очередную братскую могилу.



Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Снова более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, опять о перезахоронениях речь не идет. Люди фактически продолжают жить в склепах», — написал он.

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По его словам, эксгумация тел погибших в Мариуполе практически остановлена, временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Оккупанты начали подготовку к сносу разрушенных ими же многоэтажек без разбора завалов, а людей выселять.

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