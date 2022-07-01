Более 100 погибших. В Мариуполе обнаружили новую братскую могилу

1 июля, 11:13
В Мариуполе обнаружили новую братскую могилу (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

В Мариуполе обнаружили новую братскую могилу (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

В оккупированном российскими террористическими войсками Мариуполе под завалами на улице Киевской обнаружили очередную братскую могилу.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Снова более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, опять о перезахоронениях речь не идет. Люди фактически продолжают жить в склепах», — написал он.

Видео дня
Читайте также:
«Все данные пойдут в суд». Как Amnesty International исследовали бомбардировку театра в Мариуполе и как это поможет трибуналу над РФ

По его словам, эксгумация тел погибших в Мариуполе практически остановлена, временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Читайте также:
«Оккупанты не планируют захоронение». В Мариуполе под завалами одного из домов найдены более 100 тел погибших — советник мэра
https://www.youtube.com/embed/wEuaWElQdK8

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Оккупанты начали подготовку к сносу разрушенных ими же многоэтажек без разбора завалов, а людей выселять.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Могила Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X