В Мариуполе обнаружили еще одно стихийное захоронение — горсовет

27 июля, 19:22
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Власти Мариуполя сообщили, что таких стихийных захоронений сотни по всему городу (Фото:Маріупольська міська рада/Telegram)

Власти Мариуполя сообщили, что таких стихийных захоронений сотни по всему городу (Фото:Маріупольська міська рада/Telegram)

Во временно оккупированном Мариуполе местные жители обнаружили еще одно стихийное захоронение.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета в Telegram.

«В оккупированном Мариуполе до сих пор находят стихийные захоронения. Одно из них в Приморском районе города», — говорится в сообщении.

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Горсовет утверждает, что захоронение находится рядом со строительством так называемого «нахимовского училища», которое оккупанты строят на костях убитых ими же мариупольцев.

Власти Мариуполя добавили, что таких стихийных захоронений сотни по всему городу.

Мариупольский горсовет/Telegram
Фото: Мариупольский горсовет/Telegram
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«Во время блокады россиянами Мариуполя люди хоронили убитых соседей, знакомых или родственников прямо во дворах или парках. Тысячи погибших остались под развалинами, тысячи похоронены в братских могилах, а тысячи — без вести пропали», — сообщает пресс-служба.

Горсовет напомнил, что, по предварительным данным, в Мариуполе погибли более 22 тысяч человек, но реальное количество жертв может быть в разы больше.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Войска РФ Перезахоронение

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