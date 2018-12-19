В Мариуполе обезвредили международную банду рэкетиров, вымогавших деньги у предпринимателей Сегодня, 11:57 166 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленники угрожали своим жертвам физической расправой Фото: СБУ

Сотрудники СБУ обезвредили в Мариуполе Донецкой области международную преступную группу, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей.

Как сообщается, в состав банды входили восемь ранее судимых местных жителей и выходцев с Южного Кавказа и из Северной Африки.

Возглавлял группировку рэкетиров бывший так называемый "смотрящий" по Авдеевке.

По данным следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после чего вымогали у своих жертв деньги.

В случае отказа платить "дань" бандиты угрожали насилием и физической расправой.

Правоохранители задержали рэкетиров после получения ими денег от очередного предпринимателя. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.