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В Мариуполе обезвредили международную банду рэкетиров, вымогавших деньги у предпринимателей

Сегодня, 11:57
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Злоумышленники угрожали своим жертвам физической расправой

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ обезвредили в Мариуполе Донецкой области международную преступную группу, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей.

Как сообщается, в состав банды входили восемь ранее судимых местных жителей и выходцев с Южного Кавказа и из Северной Африки.

Возглавлял группировку рэкетиров бывший так называемый "смотрящий" по Авдеевке.

По данным следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после чего вымогали у своих жертв деньги.

В случае отказа платить "дань" бандиты угрожали насилием и физической расправой.

Правоохранители задержали рэкетиров после получения ими денег от очередного предпринимателя. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теги:   Рэкет Мариуполь

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