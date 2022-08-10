«Сидим в полной темноте». В оккупированном Мариуполе нет света и воды, об отоплении «никто уже даже не мечтает» — горсовет 10 августа, 15:32 Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариупольский горсовет сообщил, что в оккупированном городе до сих пор нет света и воды, а об отоплении «никто уже даже и не мечтает».

«Мариупольцы до сих пор не получают электроснабжение в дома. Несмотря на громкие заявления оккупантов, что город освещен, жители пишут, что оккупанты проводят электроснабжение в свои учреждения, но не в жилые дома», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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Жители пишут, что «на улице Апатова в налоговую дали свет, чуть выше в изоляторе также дали свет», а живущие напротив люди «сидят в полной темноте».

По словам мариупольцев, столбы линий электропередач просто валяются посреди улиц, их никто не убирает.

В горсовете заявили, что в это время оккупанты для показательной картинки выставляют освещенные участки улиц.

"Театр абсурда "русского мира". Недовольство растет среди мариупольцев. Они понимают, что предатели рассказывают басни. Света и воды нет и не будет», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что "об отоплении никто уже даже и не мечтает".

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