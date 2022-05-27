В Мариуполе из-под завалов разбомбленного завода Октябрь достали тела 70 погибших 27 мая, 11:10 Цей матеріал також доступний українською Под завалами завода Октябрь в Мариуполе нашли тела 70 погибших (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В Мариуполе во время разбора завалов российскими оккупантами на территории бывшего завода Октябрь обнаружили около 70 тел погибших.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Очередной могильник. В ходе разбора завалов МЧС России по ул. Куинджи, на территории бывшего завода Октябрь найдено около 70 тел погибших. Причина та же — людей заперло обломками здания после обстрела», — написал он в Telegram.

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По данным Андрющенко, оккупанты запаковали тела погибших в пластиковые мешки и вывезли для захоронения в братской могиле в село Старый Крым.

«Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать нечего было с учетом состояния тел», — добавил он.

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