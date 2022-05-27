В Мариуполе из-под завалов разбомбленного завода Октябрь достали тела 70 погибших
Под завалами завода Октябрь в Мариуполе нашли тела 70 погибших (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)
В Мариуполе во время разбора завалов российскими оккупантами на территории бывшего завода Октябрь обнаружили около 70 тел погибших.
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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Мариуполь. Очередной могильник. В ходе разбора завалов МЧС России по ул. Куинджи, на территории бывшего завода Октябрь найдено около 70 тел погибших. Причина та же — людей заперло обломками здания после обстрела», — написал он в Telegram.
По данным Андрющенко, оккупанты запаковали тела погибших в пластиковые мешки и вывезли для захоронения в братской могиле в село Старый Крым.
«Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать нечего было с учетом состояния тел», — добавил он.
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