В оккупированном Мариуполе нашли новые массовые захоронения — Google обновил спутниковые снимки 26 апреля, 10:36 Женщина проходит мимо уничтоженных российскими оккупантами жилых домов в Мариуполе, 15 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном Мариуполе на Новотроицком кладбище появились новые участки массовых захоронений. Их видно на обновленных спутниковых снимках Google Maps.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, опубликовав фото в среду, 26 апреля. История разрушений показывает, что они, вероятно, сделаны в разные даты после середины марта 2022 года.

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По словам Андрющенко, городские власти изучили карту всех кладбищ Мариуполя. Секторы кладбища по размеру стали визуально больше братских могил в селах Виноградное и Мангуш.

Фото: Google Maps/Петр Андрющенко

«Возвращаясь в историю оккупации. Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время (приблизительно к середине июля) закрыто и под контролем оккупантов. Кого похоронили и в какой период на данный момент неизвестно. Будем пытаться выяснить, как это возможно», — заявил он.

Фото: Google Maps/Петр Андрющенко

Также советник мэра рассказал, что на фото можно увидеть город после обстрелов армии РФ, в частности, разбомбленный драматический театр еще до разбора завалов и с надписью Дети.

Фото: Google Maps/Петр Андрющенко

В прошлом году спутниковые снимки зафиксировали несколько мест с массовыми захоронениями в Мариуполе и поселках возле города — Виноградном, Мангуше и Старом Крыму.

Мариуполь разрушен на 95% и для его полного восстановления, по словам мэра Вадима Бойченко, понадобится около 20 лет. Число погибших в Мариуполе в результате агрессии РФ может достигать десятков тысяч.

