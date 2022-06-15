Поджоги техники и убийства оккупантов. В Мариуполе активизировалось движение сопротивления 15 июня, 11:13 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе началось сопротивление оккупантам (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Мариуполе активизировалось движение сопротивления российским оккупантам.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, 9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Андрющенко отметил, что причиной стал поджог.

Видео дня

Также он сообщил, что 11 июня накануне празднования дня России в толпе за гуманитаркой возле Мetro неизвестный ударил ножом в спину сотрудника МЧС РФ. Ранение оказалось смертельным.

«Просто подтверждены факты. Больше не могу комментировать по понятным причинам», — написал Андрющенко.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.