Поджоги техники и убийства оккупантов. В Мариуполе активизировалось движение сопротивления

15 июня, 11:13
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В Мариуполе началось сопротивление оккупантам (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе началось сопротивление оккупантам (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Мариуполе активизировалось движение сопротивления российским оккупантам.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, 9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Андрющенко отметил, что причиной стал поджог.

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Также он сообщил, что 11 июня накануне празднования дня России в толпе за гуманитаркой возле Мetro неизвестный ударил ножом в спину сотрудника МЧС РФ. Ранение оказалось смертельным.

https://www.youtube.com/embed/5hl1HIxbZh4

«Просто подтверждены факты. Больше не могу комментировать по понятным причинам», — написал Андрющенко.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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