Оккупанты начали паспортизацию в Мариуполе 31 мая, 03:02 Цей матеріал також доступний українською Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)

Российские оккупанты начали процедуру приема документов для получения российского паспорта в Мариуполе.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Для этого мариупольцы сначала должны получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в Новоазовске в «миграционную службу "ДНР».

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«Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока. Но можно констатировать, что аннексия Мариуполя россией перешла в следующую стадию реализации. Активную», - сказал Андрющенко.

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