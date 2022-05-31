Оккупанты начали паспортизацию в Мариуполе
Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)
Российские оккупанты начали процедуру приема документов для получения российского паспорта в Мариуполе.
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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Для этого мариупольцы сначала должны получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в Новоазовске в «миграционную службу "ДНР».
«Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока. Но можно констатировать, что аннексия Мариуполя россией перешла в следующую стадию реализации. Активную», - сказал Андрющенко.
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