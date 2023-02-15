Оккупанты в Мариуполе начали мобилизовать коммунальщиков — советник мэра

15 февраля, 20:04
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Мариуполь, 25 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, 25 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе россияне отправляют на фронт местных жителей. Теперь мобилизация будет производиться чаще.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

«Первые три человека — работники коммунального предприятия оккупантов Автодор в Мариуполе, которые были мобилизованы и отправлены на фронт. Втихую. Учитывая, что все на предприятии молчат в надежде, что их обойдет эта судьба, пробный запуск пушечного оккупационная администрация считает успешным», — отметил он.

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По словам Андрющенко, теперь мобилизованных будет больше, а отправка на фронт будет проводиться чаще. Соответствующие распоряжения гауляйтером получены и выданы.

«Что здесь сказать — поздравляю мужчин Мариуполя, поверивших оккупанту. Бегите из города, пока не поздно. С фронта одна дорога — на кладбище Старого Крыма, если россияне заберут в пакет. Но, если вы уже оказались обманом на фронте, — сдавайтесь в плен ВСУ. Плен — лучше смерти», — добавил советник городского головы.

27 сентября в горсовете сообщили, что в Мариуполе оккупанты начали «мобилизовывать» людей.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Мобилизация Военные преступления РФ Война России против Украины

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