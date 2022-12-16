В Мариуполе наблюдают усиленное перемещение вражеской техники к Запорожью — фото 16 декабря, 16:52 Российская военная техника в Мариуполе, 16 декабря (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

В Мариуполе усилилось перемещение военной техники России — БТРов, гаубиц, пушек и живой силы в направлении Запорожья.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он уточнил, что на военной технике видно отметки оккупантов.

«Военная ситуация в Мариуполе и вокруг: снова усилилось перемещение в направлении Бердянск — Мелитополь. Вышло в приоритет. БТРы, гаубицы, артиллерия, грузовики с военными, с прицепом пушек. Все двигается в Запорожскую область. Сегодня снова замечены отметки Z. К тому же V и V в квадрате», — написал Андрющенко.

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Он отметил, что оборонные сооружения «зубы дракона» захватчики везут 24 часа в Мариуполь с двух направлений — из России и Крыма.

В поселке Мангуш под Мариуполем захватчиками усилено ПВО типа зенитного комплекса Бук, стремительно увеличивается военный контингент как россиян, так и «кадыровцев».

«Движение колонн техники усиленно сопровождается росгвардией и/или комендатурой», — написал советник мэра.

Ранее Андрющенко сообщил, что под Мариуполем вражеский БТР въехал в столб, трое оккупантов погибли.