В Мариуполе наблюдают усиленное перемещение вражеской техники к Запорожью — фото
Российская военная техника в Мариуполе, 16 декабря (Фото:Андрющенко Time / Telegram)
В Мариуполе усилилось перемещение военной техники России — БТРов, гаубиц, пушек и живой силы в направлении Запорожья.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он уточнил, что на военной технике видно отметки оккупантов.
«Военная ситуация в Мариуполе и вокруг: снова усилилось перемещение в направлении Бердянск — Мелитополь. Вышло в приоритет. БТРы, гаубицы, артиллерия, грузовики с военными, с прицепом пушек. Все двигается в Запорожскую область. Сегодня снова замечены отметки Z. К тому же V и V в квадрате», — написал Андрющенко.
Он отметил, что оборонные сооружения «зубы дракона» захватчики везут 24 часа в Мариуполь с двух направлений — из России и Крыма.
В поселке Мангуш под Мариуполем захватчиками усилено ПВО типа зенитного комплекса Бук, стремительно увеличивается военный контингент как россиян, так и «кадыровцев».
«Движение колонн техники усиленно сопровождается росгвардией и/или комендатурой», — написал советник мэра.
Ранее Андрющенко сообщил, что под Мариуполем вражеский БТР въехал в столб, трое оккупантов погибли.