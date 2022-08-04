В Мариуполе на улицах лежат тела, которые растаскивают собаки — советник мэра

4 августа, 11:27
В Мариуполе на улицах лежат трупы, которые оккупанты отказываются хоронить (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе на улицах лежат трупы, которые оккупанты отказываются хоронить (Фото:t.me/andriyshTime)

На улицах захваченного Мариуполя до сих пор лежат тела гражданских, которые оккупанты отказываются захоронить.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«На перекрестке ул. Ломизова и Азовстальской до сих пор на улице лежат два трупа гражданских, упакованные в пластиковые пакеты. Пакеты разрывают бродячие собаки, растаскивая части тел по району. На обращение жителей оккупационные власти отказываются реагировать и проводить захоронения, отвечая «кому нужно пусть тот и похоронит», — написал он.

Видео дня
Читайте также:
«Новая волна». Из оккупированного Мариуполя ежедневно выезжают до 100 человек — советник мэра

Андрющенко также отметил, что в новом морге на базе больницы № 1 при поиске места захоронения в братской могиле оккупанты предоставляют каталог фотографий трупов. В нем 3−4 тысяч фото.

«Их сделали в морге на Метро на улице. Мариупольцы говорят, что близкие психически не выдерживают такого поиска. Более того, сами оккупанты заявляют что в „каталоге смерти“ не более 20 процентов всех прошедших через морг на Метро», — добавил Андрющенко.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Трупы Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Исследователи отмечают, что их цель — не посеять панику, а показать, что нам пора всерьез относиться к проблеме глобального потепления (Фото:Dan Gold / Unsplash)
И без ядерной войны /
Ученые предупреждают: нам уже пора готовиться к тому, что изменение климата убьет нашу цивилизацию
4 августа, 08:03
Научпоп
Порой даже самые популярные продукты для завтрака содержат сахар и консерванты (Фото:Eiliv-Sonas Aceron/Unsplash)
Не ешьте этого (хотя бы с утра) /
Семь ошибок во время завтрака
4 августа, 07:00
Питание
Под руководством Пелоси 45-й президент США Дональд Трамп дважды получил объявление импичмента от Палаты представителей (Фото:REUTERS/Carlos Jasso)
Железная женщина /
НВ составил портрет 82-летней Нэнси Пелоси, влиятельнейшего политика Вашингтона, защитницы ЛГБТ и миллионерши
3 августа, 20:39
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X