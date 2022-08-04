В Мариуполе на улицах лежат тела, которые растаскивают собаки — советник мэра 4 августа, 11:27 В Мариуполе на улицах лежат трупы, которые оккупанты отказываются хоронить (Фото:t.me/andriyshTime)

На улицах захваченного Мариуполя до сих пор лежат тела гражданских, которые оккупанты отказываются захоронить.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«На перекрестке ул. Ломизова и Азовстальской до сих пор на улице лежат два трупа гражданских, упакованные в пластиковые пакеты. Пакеты разрывают бродячие собаки, растаскивая части тел по району. На обращение жителей оккупационные власти отказываются реагировать и проводить захоронения, отвечая «кому нужно пусть тот и похоронит», — написал он.

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Андрющенко также отметил, что в новом морге на базе больницы № 1 при поиске места захоронения в братской могиле оккупанты предоставляют каталог фотографий трупов. В нем 3−4 тысяч фото.

«Их сделали в морге на Метро на улице. Мариупольцы говорят, что близкие психически не выдерживают такого поиска. Более того, сами оккупанты заявляют что в „каталоге смерти“ не более 20 процентов всех прошедших через морг на Метро», — добавил Андрющенко.

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