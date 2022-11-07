В Мариуполе на столбах появились флажки с символикой полка Азов 7 ноября, 16:50 Символика полка Азов в Мариуполе, 7 ноября (Фото:Мариуполь. Сопротивление / Telegram)

Во временно оккупированном Мариуполе участники сопротивления развесили на уличных столбах флажки с символикой полка Азов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав соответствующие фото.

Также на желто-голубых флагах написано Гражданский корпус.

«В память о Героях, которых с нами нет. Героям Слава», — написал Андрющенко.

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7 ноября издание BBC после анализа спутниковых снимков сообщило, на месте массового захоронения в районе временно оккупированного Мариуполя российские оккупанты вырыли более 1500 новых могил.

По данным Азова на май этого года, из-за действий россиян в Мариуполе погибли не менее 25 тысяч местных жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.