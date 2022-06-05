На пляже в оккупированном Мариуполе из-за взрыва мины погибли двое гражданских, в том числе восьмилетний ребенок 5 июня, 23:38 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты пытаются создать иллюзию нормальной жизни в разрушенном Мариуполе (Фото:Мариупольский городской совет)

На пляже Песчаный в Мариуполе 3 июня два человека погибли в результате взрыва мины, один из них — восьмилетний мальчик. Оккупационные «власти» города отмечали, что пляжи разминированы и открыты к посещению.

Об этом сообщил советник законного городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мы получили подтверждение от наших источников из круга оккупационных властей, что действительно в пятницу 3 июня на пляже Песчаный два человека погибли из-за взрыва мины. Один из погибших – мальчик восьми лет», – написал советник мэра.

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Андрющенко объяснил, что этот пляж расположен у Мариупольского порта и был «показательно» разминирован оккупантами, о чем они снимали пропагандистские сюжеты для российского телевидения. Кремлевский марионетка, глава оккупационной «администрации» Мариуполя Константин Иващенко объявлял, что пляжи разминированы и открыты для посещения.

«Последствие – две смерти мариупольцев. Еще две смерти на руках у Иващенко. Еще две смерти на руках российских военных. Еще две жертвы войны уже даже без обстрелов и бомбардировок», — написал Андрющенко.

Он отметил, что несмотря на это, оккупационные власти города вместе с пропагандистами продолжают призывать людей посещать пляжи.

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